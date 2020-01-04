Минск, , 20:26 — REGNUM В 2020 году стоимость нефти для Белоруссии по сравнению с прошлым годом увеличится на 5% в связи с налоговыми маневрами в нефтяной отрасли России. Об сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».

В компании отмечают, что при сложившимся уровне мировых нефтяных котировок только налоговые маневры в российской экономике приведут к тому, что цена за тонну нефти для Белоруссии увеличится до $20.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, контракт на поставку российского углеродного сырья в Белоруссию удалось заключить благодаря снижению цены за счет исключения из нее премии. Экспорт нефтепродуктов концерн «Белнефтехим» планирует возобновить уже в январе текущего года.

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