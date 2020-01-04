Минск, , 19:13 — REGNUM Экспорт нефтепродуктов концерн «Белнефтехим» планирует возобновить уже в январе текущего года. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил заместитель председателя концерна Владимир Сизов журналистам.

«В январе ожидается возобновление, — сказал Сизов. — … Мы рассчитываем, что к концу января … все возможные ограничения будут сняты».

При этом он добавил, что внутренний рынок в Белоруссии будет обеспечиваться нефтепродуктами в первую очередь.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил журналистам, что на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии снова стала поступать нефть из РФ.

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