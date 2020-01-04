Минск, , 18:55 — REGNUM На белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) снова стала поступать нефть из России. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил 4 января заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов журналистам.

«Уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО «Нафтан», — сказал Сизов.

По его словам, объем нефти «будет добавляться» по мере оформления маршрутных поручений. При этом он добавил, что черное золото из РФ будет поступать и на Мозырский НПЗ.

Как передавало ИА REGNUM, заключить контракты на поставки черного золота на 2020 г. ранее не удалось Москве и Минску. Поставки нефти на НПЗ Белоруссии были остановлены с 1 января 2020 г. 4 января в концерне «Белнефтехим» сообщили, что необходимые объемы российской нефти поступят в ближайшее время на белорусские нефтеперерабатывающие заводы для безостановочной работы.

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