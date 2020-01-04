Москва, , 18:35 — REGNUM Компании Российской Федерации готовы возобновить на рыночных условиях 2019 года поставки черного золота на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС высокопоставленный источник в отрасли.

По словам источника, белорусская сторона отказалась от поставок нефти, хотя компании РФ предлагали сохранить эти условия.

Собеседник агентства добавил, что российские компании готовы оперативно начать поставку черного золота, в случае согласия нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии продолжать взаимоотношения на рыночных условиях 2019 года.

По его словам, нежелание НПЗ Белоруссии платить рыночную цену за нефть является причиной отсутствия соответствующих контрактов.

Напомним, 4 января в пресс-службе «Белнефтехима» сообщили, что РФ и Белоруссия договорились о поставке первой партии нефти в республику по цене без премии поставщикам.

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