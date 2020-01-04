Москва, , 17:33 — REGNUM Российская компания «Транснефть» получила заявку от Белоруссии на прокачку нефти на одно из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий «Нафтан» в объеме 133 тыс. тонн. Об этом 4 января сообщил советник главы компании «Транснефть», пресс-секретарь Игорь Демин.

«У нас есть заявка на прокачку на «Нафтан» 133 тыс. тонн нефти, что мы и сделаем в ближайшее время», — цитирует «Интерфакс» Дёмина.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщалось, что в белорусском концерне «Белнефтехим» заявили о поступлении в ближайшее время на белорусские нефтеперерабатывающие заводы необходимых объемов российской нефти для безостановочной работы. Данное решение было принято в связи с тем, что «Белнефтехим» заключил краткосрочный контракт на поставку российской нефти, которая будет закуплена по цене без премии.

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