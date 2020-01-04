Варшава, , 17:25 — REGNUM Решение не осуществлять полеты авиации через воздушное пространство Ирана принял польский национальный авиаперевозчик LOT. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Польскому агентству печати.

«Сегодня ночью (4 января) было принято решение (руководством авиакомпании), чтобы наши самолеты обходили воздушное пространство Ирана», — сказал Черницкий журналистам.

По его словам, воздушные суда, ранее пересекавшие воздушную границу Ирана, будут направлены по другим маршрутам.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января президент Ирана Хасан Рухани заявил журналистам, что власти США совершили тяжелейшее преступление, убив командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. По его словам, данное преступление Вашингтона никогда не забудут в Иране.

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