Минск, , 16:24 — REGNUM В белорусском концерне «Белнефтехим» сообщили, что в ближайшее время на белорусские нефтеперерабатывающие заводы поступят необходимые объемы российской нефти для безостановочной работы. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба концерна.

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — заявили в «Белнефтехиме».

Напомним, что Москве и Минску так и не удалось заключить контракты на поставки углеводородов на 2020 года. С 1 января поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены. При этом транзит российской нефти через Белоруссия шел в штатном режиме.

Контракт на поставку нефти не удалось заключить по той причине, что белорусская сторона хочет получить более низкую цену.

Сейчас же сообщается, что «Белнефтехим» заключил краткосрочный контракт на поставку российской нефти, которая будет закуплена по цене без премии.

Этой закупки и накопленных запасов на двух НПЗ хватит на их бесперебойной работы до конца января.