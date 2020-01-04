Минск, , 16:16 — REGNUM Белоруссия и Россия договорились о поставке первой партии нефти в республику по цене без премии поставщикам, сообщили 4 января в пресс-службе «Белнефтехима».

"Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — сообщили в пресс-службе.

В компании добавили, что достигнутые между Москвой и Минском договоренности помогут обеспечить бесперебойное функционирование белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что отсутствие нового контракта на поставку российской нефти в Белоруссию объясняется тем, что Минск хочет добиться снижения цены на российское черное золото, а Москва не уступает. Цена поставок российской нефти в Белоруссию рассчитывается по формуле: рыночная цена плюс премия поставщикам в размере примерно $10.

Читайте также: Источник объяснил остановку поставок российской нефти в Белоруссию