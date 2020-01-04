Москва, , 15:58 — REGNUM До 60,5 млн возросло количество зарегистрированных автомобилей в России. Об этом 4 января сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, в 2019 году жители страны приобрели в 2019 году автомобилей больше на 1,3%, чем годом раньше.

Наибольшее количество транспортных средств зарегистрировано в Москве и в Московской области.

Пик регистрационных действий, связанных с покупкой и продажей автомобилей приходится на весну и начало лета.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изменениях в правилах регистрации автомобилей, вступивших в силу с 1 января 2020 года. Согласно новым правилам, автомобилисты смогут поставить транспортное средство на учёт и получить госномера непосредственно в автосалоне при покупке, не посещая ГИБДД. Нужно лишь убедиться в том, что автосалон имеет соответствующую сертификацию ГИБДД.

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