4 января 2020 | Время чтения 3 мин

Либо официальный Минск приступает к реальной интеграции, либо Москва прекращает односторонние дотации. И тогда каждый житель республики воочию сможет еще раз убедиться в том, на чем основано «белорусское экономическое чудо».

Юрий Баранчик, , 14:20 — REGNUM Ответ на этот вопрос очень простой — потому что не могут копейки зарабатывать те люди, которые принимают решения в интересах целой страны. И, естественно, что ситуация, когда министры в Белоруссии зарабатывают как московские таксисты, не является нормальной.

Интеграция Белоруссии и России Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, по данным на конец ноября 2019 года, в республике всего 134 чиновника получают зарплату больше 4 тысяч белорусских рублей (больше 2 тысяч долларов), 21 чиновник получает от 5 до 7 тысяч белорусских рублей (2,5−3,5 тысячи долларов). Всего 6 топовых бюрократов получают от 7 до 10 тысяч белорусских рублей (от 3,5 до 5 тысяч долларов).

На этом фоне зарплата главы российского Минфина около 3,3 млн российских рублей в месяц (около 50 000 долларов в месяц) или заработок губернатора Подмосковья — в 2018 году почти 8 млн рублей в месяц (около 120 000 долларов в месяц) выглядят для белорусских министров недосягаемыми вершинами.

В России министры зарабатывают так, как и должны зарабатывать люди, принимающие решения на десятки и сотни миллионов долларов, а иногда и на миллиарды. Почему такого нет в республике? Риторический вопрос.

Соответственно, белорусские чиновники понимают, что самый простой и быстрый способ поднятия личного благосостояния — это реализация проекта Союзного государства. Не надо менять ни язык, ни формы еще советской отчетности, ничего. Поэтому эти люди больше всех заинтересованы в углублении интеграции.

Тем более, что в этом случае их никто не будет постоянно публично унижать — стиль политического руководства в России все-таки на порядки превосходит нынешние белорусские порядки — все чинно, благородно, спокойно, без надрыва и нагнетания.

Но проблема ведь не в белорусских чиновниках, достаточно квалифицированных и профессиональных, а в той экономической системе, которая была создана в республике двадцать пять лет назад и до сих пор не изменилась. Поэтому белорусские чиновники — это одна из тех страт белорусского общества, которые довольно сильно заинтересованы в настоящей, а не мнимой интеграции с Россией в Союзное государство.

Мотивация тут достаточно простая — их благосостояние вырастет в несколько раз, если не в десятки раз. Они прекрасно понимают, что таких денег в нынешней системе они честным путем никогда не заработают. Поэтому и воруют чиновники все больше и больше.

Но касается ли это только чиновников? Какие еще белорусские общественные группы и страты заинтересованы в глубокой Союзной интеграции вплоть до образования единого государства? Да практически все слои белорусского общества, какой не возьми.

Возьмем, например, банкиров. Раньше зарплата у минских банковских служащих среднего звена составляла около 1 000 долларов США. Сегодня в два раза меньше — около 500. Что такое 500 долларов в Минске при аналогичных практически с Москвой ценах? В это же время в Москве средняя зарплата банковского служащего начинается от 3000 долларов в Сбербанке и ВТБ24 и доходит до почти 6000 долларов в Газпромбанке.

А что касается рабочих, водителей и других специальностей? Понятно, что Минск и Москву сравнивать не приходится. А, например, Подмосковье? С учетом того, что средняя зарплата в Минске так и не дотягивает до «заветных» 500 зеленых, то даже зарплаты Подмосковья демонстрируют свое превосходство в 2−5 раз.

Аналогичная ситуация и с силовиками и военнослужащими — зарплаты и пенсии российских силовиков и военных в разы превышают белорусские аналоги. Поэтому и тут нет никаких сомнений — эти страты белорусского общества также заинтересованы в скорейшей реализации проекта Союзного государства.

Данная ситуация — когда миллионы граждан республики, включая топ-чиновников, по сути, получают нищенское пособие на содержание, конечно, была бы смешной, если бы не было настолько грустной — республика на протяжении почти двадцати пяти лет получает ежегодно миллиардные дотации из России (только по нефти около 5−6 млрд долларов в год), а живут наши белорусские братья в нищете.

Поэтому абсолютно правильно российское руководство ставит вопрос — дальше так продолжаться не может. Либо официальный Минск приступает к реальной интеграции, либо Москва прекращает односторонние дотации. И тогда каждый житель республики воочию сможет еще раз убедиться в том, на чем основано «белорусское экономическое чудо».