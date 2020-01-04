Киев, , 13:06 — REGNUM Заявление вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрия Кулебы о неготовности Украины к прямым закупкам газа из РФ видимо преследовало какие-то политические цели. Об этом заявил украинский эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в комментарии украинскому изданию «ГолосUA», опубликованном 4 января.

ИА REGNUM напоминает, Дмитрий Кулеба ранее в интервью украинским СМИ заявил, что Украина еще «не созрела» к прямым поставкам газа из Российской Федерации.

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Комментируя высказывание украинского вице-премьера, Марунич отметил, что с 1 января после окончания действующего контракта, все, кто «в состоянии» договориться с Газпромом, могут заниматься импортом газа из РФ и никто не запрещает заниматься поставками российского газа, равно, как и реверсными поставками.

В связи с этим эксперт выразил непонимание, зачем Дмитрий Кулеба заявил о неготовности Киева вернуться к прямым поставкам газа на Украину из РФ, пояснив это только тем, что Кулеба «очевидно, преследует определенные политические цели».

Эксперт напомнил, что поставки газа в страну осуществляются не по европейским правилам, а согласно условиям контракта.

«После того, как срок контракта завершился, и стороны подписали мировое соглашение, ограничитель по закупкам газа из РФ исчез. Все желающие могут заниматься импортом газа из РФ. Ни о каких европейских правилах речь не идет. Украина может вернуться к возвращению прямых поставок газа из России в любой момент. Было бы желание и договоренность с «Газпромом». Украине будет на 15% дешевле покупать газ из РФ напрямую, поскольку трейдеры закладывают в тариф еще транспортные расходы», — подвел итог сказанному эксперт.