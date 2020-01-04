Киев, 4 января 2020, 13:06 — REGNUM Заявление вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрия Кулебы о неготовности Украины к прямым закупкам газа из РФ видимо преследовало какие-то политические цели. Об этом заявил украинский эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в комментарии украинскому изданию «ГолосUA», опубликованном 4 января.
ИА REGNUM напоминает, Дмитрий Кулеба ранее в интервью украинским СМИ заявил, что Украина еще «не созрела» к прямым поставкам газа из Российской Федерации.
Читайте также: Киев «не созрел» к возобновлению прямых поставок газа из РФ — Кулеба
Комментируя высказывание украинского вице-премьера, Марунич отметил, что с 1 января после окончания действующего контракта, все, кто «в состоянии» договориться с Газпромом, могут заниматься импортом газа из РФ и никто не запрещает заниматься поставками российского газа, равно, как и реверсными поставками.
В связи с этим эксперт выразил непонимание, зачем Дмитрий Кулеба заявил о неготовности Киева вернуться к прямым поставкам газа на Украину из РФ, пояснив это только тем, что Кулеба «очевидно, преследует определенные политические цели».
Эксперт напомнил, что поставки газа в страну осуществляются не по европейским правилам, а согласно условиям контракта.