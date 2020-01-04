Киев, , 10:32 — REGNUM Третий энергоблока Южно-Украинской атомной электростанции сегодня утром 4 января был отключен от энергосети после срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщает пресс-служба компании «Энергоатом», которая является оператором данной АЭС.

Почему именно сработала автоматическая защита не сообщается. В «Энергоатоме» подчеркнули, что радиационный фон в районе АЭС остается в норме. Другие энергоблоки данной АЭС работают в штатном режиме.

Напомним, что Южно-Украинская АЭС расположена в Николаевской области. АЭС состоит из трех энергоблоков, суммарная мощность — 3000 МВт.