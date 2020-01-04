Москва, , 10:06 — REGNUM Российский миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, как он хочет распорядится своим бизнесом. Об этом он поведал в интервью газете Financial Times.

В интервью Усманов констатировал, что жизнь не длится вечно и в какой-то момент человек должен подумать о том, как он распорядится своим имуществом.

«Жизнь не длится вечно. Многие люди помогли мне, и я хочу помочь моей семье и моим менеджерам, отдав им мои акции», — сказал бизнесмен.

Глава холдинга USM, в которой входят «Металлоинвест», «Мегафон» и Mail.ru Group рассказал, что 50% своего бизнеса он оставит членам своей семьи, а остальные 50% — менеджерам его компаний, которые, по мнению Усманова, это заслужили.

«Все, кто сегодня находится на высоких позициях в моем руководстве, примут участие», — сказал миллиардер.

Усманов пояснил, что его он считает важным поделится с ближними тем, что он получил от судьбы.

«Это моя природа. Если ты получил что-то от судьбы, ты обязан поделиться этим», — отметил он.

Напомним, что 66-летний бизнесмен Алишер Усманов занимает 9-е место в рейтинге богатейших людей России. В 2019 году его состояние росло существенными темпами — на $5,3 млрд и составило $12,6 млрд.