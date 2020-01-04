Амстердам, , 09:38 — REGNUM В беседе с корреспондентом газеты Algemeen Dagblad министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра (Wopke Hoekstra) заявил, что страна в будущем окажется не в состоянии поддерживать рост расходов на здравоохранение. В 2018 г. расходы на здравоохранение в Нидерландах впервые в истории составили 100 миллиардов евро.

По мнению Хукстра, перед Нидерландами стоит задача разумно тратить имеющиеся средства, сохраняя при этом лучшие стороны национальной системы здравоохранения.

Правительство Нидерландов планирует через договорённости с врачами и медицинскими учреждениями добиться ежегодного сокращения расходов на здравоохранении на 1,9 миллиардов евро.