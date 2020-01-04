Украина, , 09:22 — REGNUM объем транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему с начала 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря 2019 года. Об этом сообщает компания «Оператор ГТС Украины».

В декабре суточный объем транзита российского газа через украинскую ГТС в среднем составлял 261 млн кубометров. К примеру, 31 декабря, через украинскую ГТС было прокачано 220,05 млн кубометров.

А вот уже 1 января было прокачано только 49,3 млн кубометров газа. 2 января — 38,8 млн кубометров газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках нового контракта на транзит российского газа через Украину в 2020 году «Газпром» должен прокачать через украинскую ГТС 65 млрд кубометров газа. В 2021 году этот объем уменьшится до 40 млрд кубометров газа.