Москва, , 08:36 — REGNUM Отсутствие нового контракта на поставку российской нефти в Белоруссию объясняется тем, что Минск хочет добиться снижения цены на российское черное золото, а Москва не уступает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Дело в том, что цена поставок российской нефти в Белоруссию рассчитывается по формуле: рыночная цена плюс премия в размере примерно $10. Российские компании, поставляющие нефть, хотели бы сохранить такое положение дел, но белорусская сторона настаивает на снижении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2019 года власти России и Белоруссии вели активные переговоры по углублению интеграции между двумя странами.

В частности, обчуждались 31 так называемые дорожные карты углубления интеграции в различных сферах. Большинство этих «Дорожных карт» удалось согласовать, однако договориться по нефти, газу и налогам не удалось. В итоге ни одна из этих дорожных карт не реализуется, так как речь идет о пакетном соглашении.

В итоге с 1 января поставки российской нефти в Белоруссию прекратились. При этом транзит российской нефти через Белоруссию продолжается.