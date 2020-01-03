Москва, , 20:15 — REGNUM Россия и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики, сообщает 3 января ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах РФ.

Так, Минском был предложен вариант разовой поставки нефти из ресурсов независимых поставщиков с целью увеличения запасов сырья на НПЗ на время проведения переговоров.

«Этот вариант оперативно прорабатывается, рассчитываем на финализацию договоренностей по нему в ближайшее время», — сказал собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия так и не смогли договориться об углублении интеграции между двумя странами. Камнем преткновения стали вопросы цен на нефть, газ и налоговая сфера. В итоге новые контракты на поставку российской нефти и газа в Белоруссию подписаны не были.

В настоящее время два белорусских НПЗ — Мозырьский и Новополоцкий — работают на накопленных запасах нефти. Однако загрузка НПЗ снижена до технологического минимума.

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