Москва, , 19:36 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов прогнозирует «налог» на быстрые банковские платежи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЦБ с 1 января 2020 года начал брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей. В итоге от нововведения пострадают простые люди, полагает Зюганов.

«Банки, по всей видимости, переложат свои издержки на граждан России. Таким образом, для россиян данное нововведение обернётся не чем иным, как дополнительной платой за возможность перевода денег по номеру телефона», — рассуждает парламентарий.

Он указал на то, что «вместо увеличения благосостояния люди получают все новые налоги и поборы».

Зюганов считает, что либералы во власти пустились уже «во все тяжкие».