Ашхабад, , 17:21 — REGNUM С января 2020 года в Туркмении начали выплачивать увеличенные на 10% пенсии, пособия и другие социальные выплаты, передает «Туркменистан сегодня».

Отмечается, что в соответствии с указом президента Гурбангулы Бердымухамедова, теперь минимальный размер пенсий участников Великой Отечественной войны установлен на уровне 1 415 манатов (25 тысяч рублей по текущему курсу) в месяц.

ИА REGNUM напоминает, что в Туркмении проживают около 600 ветеранов Великой Отечественной войны и более 100 солдатских вдов.

Отметим, что за участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны 104 военнослужащих, призванных на фронт из Туркменской ССР, удостоены звания Героя Советского Союза и еще 15 стали полными кавалерами Ордена Славы.

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