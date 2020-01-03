Киев, , 17:12 — REGNUM В компании «Укртрансгаз» обнародовали отчет о работе за 2019 года, согласно которому, в прошлом году увеличился объем транзитного российского газа, идущего через территорию Украины в страны Европейского Союза и Молдавию, и составил 89,6 млрд куб. м. Информация об этом 3 января размещена на официальной странице компании в социальной сети Facebook.

«Транзит газа составил 89 600 000 000 куб. м природного газа из РФ в страны ЕС и Молдовы. По сравнению с прошлогодними показателями транзитные объемы увеличились на 3%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Украина уже четвертый год не закупает газ у Российской Федерации, а импортирует голубое топливо у стран ЕС, его объем в 2019 году составил 14,2 млрд куб. м, что на 35% больше, чем в 2018 году.

В то же время, в стране наблюдается снижение потребления газа на 7% по сравнению с позапрошлым годом, однако, объемы топлива в подземных хранилищах Украины увеличены на 36%, что составляет 18,9 млрд куб. м газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» может начать переговоры о прямых закупках российского газа у публичного акционерного общества «Газпром» только после того, как по этому вопросу завершится дискуссия в правительстве и обществе.

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