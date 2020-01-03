Рига, , 16:41 — REGNUM Главный государственный нотариус латвийского Регистра предприятий Гуна Пайдере сообщила, что 83% латвийских компаний раскрыли имена своих бенефициаров, пишет портал LSM.

На сегодняшний день 300 компаний из-за отказа сообщить имена настоящих выгодополучателей исключены из регистра предприятий. В 2019 году таких компаний было 2000, они заплатили в государственный бюджет 300 млн евро. Поэтому Регистр в индивидуальном порядке проводить переговоры с предпринимателями, чтобы понять причины по которым, акционеры не желают выходить из тени. Гуна Пайдере сказала: «Мы получили сигнал от международных партнёров, что предпринимательская среда должна стать прозрачнее. Это сделает её привлекательнее».

Открыть имена настоящих бенефициаров компаний является одним из требований европейского комитета экспертов по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма Moneyval.