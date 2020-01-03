Москва, , 15:42 — REGNUM Транзит российской нефти через территорию Белоруссии продолжается в штатном режиме, несмотря на прекращение поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сегодня, 3 января, заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Демин пояснил, что «Транснефть» осуществляет прокачку нефти в рамках заявок от нефтяных компаний. Однако с 1 января 2020 года у «Транснефти» нет заявок от нефтяных компаний на поставки черного золота на белорусские НПЗ.

При этом транзит российской нефти через территорию Белоруссии осуществляется в штатном режиме.

Стоит отметить, что на белорусских НПЗ — Мозырьском и Новополоцком накоплены запасы нефти в объеме порядка 0,5 млн тонн. Этого хватит на 20 дней работы.