3 января 2020 | Время чтения 5 мин

Есть и более простой вариант: «сейчас нас фактически ведут к дефолту, чтобы в 2020 году, когда откроется рынок земли, забрать вместо денег по облигациям землю»...

Андрей Ганжа, , 14:37 — REGNUM Этим можно было бы гордиться, потому что сильная и высоколиквидная национальная валюта — это всегда повод для повышенной самооценки держателей этой валюты. А украинская гривна в 2019 году действительно «взлетела» — курс снизился с 27,69 гривен за доллар на 29 декабря 2018 года до 23,69 грн/доллар на 28 декабря 2019 года. Годовой подъем — 14,5%.

Украинская гривна

И это было бы совершенно законным поводом для гордости, если хотя бы вполглаза можно было увидеть причины роста. Каковым мог бы быть рост промышленного производства в стране. Ан нет, не видно… По данным украинского Госстата в ноябре 2019 года объемы промышленного производства в Украине сократились на 7,5% по сравнению с объемами производства в ноябре прошлого года. Причем наиболее страшные результаты в «становом хребте» украинской экономики, горнопромышленном комплекса. По заявлению Объединения Предприятий «Укрметаллургпром» ожидаемое сокращение объемов производства в декабре 2019 составит 37% против объемов производства в декабре 2018 и 42% против объемов производства в декабре 2016-го. В результате процессы в украинской металлургии приняли «бессистемный, хаотичный характер в стремительно уничтожают конкурентоспособность как украинской металлургии, на которую приходится почти 12% ВВП, 30% экспорта, обеспечения работой более чем 0,5 миллиона украинских граждан, так и всей экономики Украины».

А Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (с 29 августа 2019 года) Тимофей Милованов с каким-то мазохистическим наслаждением вещает, что Украина стала беднее Кубы. Не сомневаюсь, что Милованов славно разбирается в парусном спорте и сальсе (ибо сам хвастался), но лучше бы он разбирался в наследии Уинстона Черчилля, в свое время предлагавшего «два раза подумать, прежде чем ничего не сказать». То есть, лучше бы он хотя бы молчал, потому что любая реплика чиновника такого уровня характеризует не только его, но и его страну.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов (слева) Me.gov.ua

Убедительной причиной мог бы быть рост позитивного сальдо международной торговли. Но опять нет… Поскольку по данным Укрстата первые десять месяцев прошлого года Украина закончила с отрицательным сальдо в 8463146,5 тысяч долларов.

Нет сомнения, что такая немотивированная ревальвация гривны — эпизод временный, и отскок является делом недалекого будущего. Каким будет этот «отскок»?

В сентябре Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщала, что в проекте госбюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года — 28,2 гривны за доллар. Однако в ноябре цифра изменилась и курс доллара на следующий год улучшилось. Так, средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 гривен. Тогда сообщалось, что «курс сменили на основании обновленного макропрогноза». Уж не знаю, что там «макропрогнозировали», но уже в средине декабря украинский премьер Гончарук поручил Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах — расходы развития, на ремонт и строительство. И в это же время украинские медиа сообщили, что «Национальный банк готовит украинскую банковскую систему к обвалу курса гривны до 40 гривен за доллар».

Оксана Маркарова Kmu.gov.ua

Второй вариант более рационален, если понять (хотя бы для самого себя), откуда в Украине появилось столько валюты. И, волей-неволей, столкнуться с темой продажи земли и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В 2019 году ОВГЗ стали активно продавать иностранцам, Национальный банк разрешил нерезидентам, которые купили облигации госдолга, продавать их и без ограничений выводить деньги за границу. Ранее действовал лимит в 5 млн евро в месяц, но в сентябре это ограничение отменили. Власти предлагают высокие процентные ставки: в среднем 14−16%, и лишь недавно доходности начали снижаться до 12−13% годовых.

Приобретение ОВГЗ, эмитированных в иностранной валюте, осуществляется в гривне по текущему курсу к иностранной валюте. При погашении ОВГЗ по сроку — погашение осуществляется в долларах США/евро, а при продаже клиентом облигаций до срока погашения — продажа осуществляется в гривне по текущему курсу к доллару США/евро.

Гривна Антон Привальский © ИА Красная Весна

Если рассматривать «программу ОВГЗ» в целом, то неизбежно напрашивается вывод, что она является многокомпонентной спекулятивной аферой, позволяющей:

Получить дополнительный доход от покупки облигаций по сниженному курсу с последующей продажей после ревальвационного «отскока» (купить из расчета 24 гривны за доллар, продать за 27 и выше);

Эмитентом ОВГЗ является суверенное Министерство финансов Украины, депозитарием — не менее суверенный Национальный банк Украины. В условиях лютования финансовой разведки США после 2001 года, «погрома офшоров» в Европе в начале 10-х годов и относительно недавнего скандала с «панамскими бумагами» суверенные ОВГЗ являются эффективным способом хранения средств, происхождение которых «вызывает сомнения». Во всяком случае это безопасне, чем, например, покупка недвижимости в США, чему доказательство история Игоря Коломойского и его партнеров, купивших в Штатах активы на 674,53 миллиона долларов, а теперь находящегося под Канцлерским судом в штате Делавэр.

Все нынешние политические эпизоды в Украине являются не более, чем «дымовой завесой» операции «Земля». Если земля будет позволена к спекулятивной продаже (не с целью агропроизводства) и станет высоколиквидным товаром, то средства на ее покупку уже здесь, в Украине. Потому что владельцам облигаций предоставлена возможность получения кредита под залог ОВГЗ.

Хотя есть и более простой вариант: «сейчас нас фактически ведут к дефолту, чтобы в 2020 году, когда откроется рынок земли, забрать вместо денег по облигациям землю» (Александр Дубинский, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики). Так даже проще — и денег искать не надо.

И обратите внимание: все варианты влекут за собой взрывную девальвацию гривны…