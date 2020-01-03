Киев, , 13:51 — REGNUM Добыча природного газа на Украине в 2019 г., по предварительным данным, составила 20,658 млрд кубометров топлива.

Об этом свидетельствуют оперативные данные госкомпании «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 января.

Нынешний показатель примерно на 1% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Источник уточняет, что крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» добыла 14,88 млрд кубометров газа, компания «Укрнафта» — 1,156 млрд кубометров, частные газодобывающие компании — 4,613 млрд кубометров (добыча газа частными компаниями растет).

Напомним, что в декабре премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за последние годы было направлено немало средств на то, чтобы добывать больше газа, но этого в итоге не произошло.

«Высокие ожидания не оправдались. Почему так произошло, мы сейчас разбираемся», — сказал он.

ИА REGNUM также напоминает, что при президенте Порошенко и премьер-министре Гройсмане на Украине действовала государственная программа «20/20», целью которой был рост добычи газа «Укргаздобычей» до 20 млрд кубометров в 2020 г. В начале 2019 года на тот момент премьер-министр Владимир Гройсман констатировал полное фиаско программы. Власти Украины неоднократно заявляли, что повышение цены на газ для населения страны нужно именно для того, чтобы инвестировать в добычу собственного топлива и, таким образом, получить «энергетическую независимость».