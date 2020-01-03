Киев, , 12:58 — REGNUM «Впервые за многие годы позиции Украины в газовом вопросе были сильнее, чем у северного соседа», — говорится в анализе энергетической ситуации от украинского издания УНИАН, обнародованном 2 января.

Как отмечает источник, руководство Украины, учитывая невыполнение прошлогоднего госбюджета на миллиарды гривен и пиковые выплаты по долгам в 2020 году, решило не идти ва-банк и, по принципу «лучше синица в руках», пошло на заключение компромиссного договора с Россией.

«Ограниченный срок гарантированного транзита в пять лет, а не на десять, как планировалось ранее, не дает нам времени на раскачку. Украине необходимо в сжатые сроки завершить начатые реформы, нарастить собственную добычу газа и снизить потребление энергоресурсов. Только экономически сильная и энергонезависимая Украина сможет и в будущем на равных противостоять агрессивному соседу», — подчеркивает издание.

В материале подчеркивается, что для «Газпрома» стало невозможным сохранить уровень поставок газа в ЕС на уровне прошлых годов без украинской газотранспортной системы, как минимум, в течение 2020 года — «с высокой долей вероятности такой репутационный и экономический удар российский газовый монополист не пережил бы».

ИА REGNUM напоминает, что 30 декабря Украина и Россия подписали пятилетний контракт на транзит газа в Европу, в котором указаны минимальные объемы топлива для прокачки по украинской трубе. В Киеве заявили, что заработают на этом контракте как минимум $7 млрд. 1 января на Украине сообщили, что в ЕС транспортированы первые кубометры газа по новому транзитному контракту и по европейским правилам. Сейчас за транзит отвечает не «Нафтогаз», а отдельная компания «Оператор ГТС Украины».