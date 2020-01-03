Киев, , 12:38 — REGNUM В 2019 году морские порты Украины перевалили более 1 млн TEU контейнеров, что на 18% превышает объемы 2018 г., сообщила 3 января администрации морских портов Украины.

Ведомство подчеркивает, что перевалка контейнерных грузов на Украине второй год подряд демонстрирует существенный рост, который в несколько раз превышает средние мировые показатели на рынке контейнерных перевозок.

«В конце 2019 года морские порты Украины впервые за последние 10 лет превысили объем перевалки контейнеров в 1 млн TEU. Последние в прошлом году контейнеровозы прибыли в порты Южный и Одесса 30 и 31 декабря», — говорится в сообщении.

В итоге, отмечает ведомство, за весь 2019 год в портах Украины было перевалено один миллион и еще три с половиной тысячи TEU контейнеров.

Напомним, что в декабре в правительстве Украины заявили, что объем перевалки грузов в морских портах страны впервые за последние 11 лет достиг 150 млн тонн.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящий момент власти Украины пытаются сдать вконцессию порты «Ольвия» (Николаевская область) и «Херсон». Если первый опыт будет сочтен удачным, в 2020 году киевское правительство подготовит к концессии порты «Мариуполь», «Бердянск», «Черноморск» и часть Одесского порта.