Киев, , 12:29 — REGNUM Украинский экономист Алексей Кущ задается вопросом, «потянет» ли подписание мирового соглашения с Газпромом без принятия специального закона о списании задолженности российской компании на полновесный «газовый процесс» в недалеком будущем.

Об этом эксперт заявил в своем комментарии сегодня, 3 января.

Эксперт считает, что мировое соглашение с Газпромом было оформлено ненадлежащим способом.

«Я не говорю о том, насколько реально было получить эти деньги. Я о законности самого решения. Сегодня Антимонопольный комитет спишет «дутый» штраф Газпрома, а завтра — вполне реальный, какой-нибудь финансово-промышленной группе, например, на рынке топлива», — объясняет Кущ.

Эксперт также задается вопросом — что же стояло на кону, если украинские министры утвердили данное решение, невзирая на риски будущих расследований?

«Версии вроде «они спасали страну от транзитного коллапса» оставьте будущим адвокатам», — иронизирует Кущ.

ИА REGNUM напоминает, что еще в 2016 году Антимонопольный комитет Украины с подачи центральной власти решил наложить на Газпром штраф в размере 85,9 млрд грн за якобы нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Позже в Киеве насчитали еще 100% пени на штраф, добавив к делу судебное решение о принудительном взыскании штрафа и пени с российской компании.

Сейчас, в рамках новых транзитных договоренностей, Киев полностью отказался от претензий в рамках штрафных санкций Антимонопольного комитета Украины. В «Нафтогазе Украины» заявили, что с Газпрома по этому штрафу взыскали все, «что физически можно было взыскать» на Украине, на десятки миллионов долларов, и далее этот процесс продолжать было проблематично.