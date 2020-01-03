Киев, , 12:09 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в наступившем 2020 году должен ужаснуться очень низкими зарплатами и пенсиями, и понять, что своими действиями вгоняет страну в нищету, заявил сегодня, 3 января, украинский экономист Александр Гончаров.

Эксперт напоминает, что у рядовых украинцев с 1 января 2020 года минимальная зарплата — до 4.723 грн., а размер минимальной пенсии — до 1.638 грн., при том, что среднее начисление за жилкомуслуги на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии составляет 2.044,7 грн.

«Разницу улавливаете?! Это отличительный признак уже нищей страны. Поэтому, вроде, и так всё предсказуемо: по данным госстата задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2019 г. увеличилась на 16,4% к октябрю 2019 г., составив 55,1 млрд. грн. (без учета электроэнергии)», — отмечает эксперт.

Гончаров прогнозирует, что задолженность в этом 2020 г. будет только расти. Также он напоминает, что по итогам ноября прошлого 2019 г. объемы промышленного производства на Украине обвалились на 7,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

«И это еще не вечер. Как следствие такого обвала — банкротство предприятий, сокращение рабочих мест, рост безработицы, недополучение налогов в бюджет, наконец, наращивание трудовой иммиграции», — добавил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что властями найдено некое решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое. Позже премьер-министр Алексей Гончарук уточнил, что оплата за тепловую энергию за счет корректировки тарифов в соответствии с рыночной ценой на газ может быть снижена на 300−400 гривен.