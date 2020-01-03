Минск, , 11:50 — REGNUM В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились. Об этом сегодня, 3 января, сообщают белорусские СМИ со ссылкой на руководство НПЗ.

Сообщается, что транспортировки российской нефти в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет.

Утверждается, что подача нефти была прекращена с 1 января, а «непрерывные партии» прекратились 31 декабря.

Сейчас два белорусских НПЗ — Мозырьский и Новополоцкий — работают на накопленных запасах нефти. Однако загрузка НПЗ снижена до технологического минимума.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководства России и Белоруссии так и не смогли договориться об углублении инеграции между двумя странами. Камнем преткновения стали вопросы цен на нефть, газ и налоговая сфера. В итоге новые контракты на постаку российской нефти и газа в Белоруссию подписаны не были.