Киев, , 11:46 — REGNUM По результатам 2019 года доходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 96,9% от росписи, сообщило 2 января украинское министерство финансов.

Выполнить плановые показатели по доходам госбюджета не удалось из-за нескольких факторов, информирует министерство. В частности, на ситуацию повлияли доходы от НДС с ввезенных на территорию Украины товаров (выполнены на 89,6% от годового плана); доходы от акцизного налога с произведенных на Украине подакцизных товаров (79,8% от годового плана); недостача рентной платы за пользование недрами и другими ресурсами (80,1% от росписи).

«Мало кто назовет 3% недовыполнения бюджета Украины угрозой макростабильности, 3% — это не много и не мало», — заявил в своем комментарии экономист Михаил Кухар.

Эксперт напоминает, насколько тяжелый год пережила экономика Украины — двое выборов, 12 млрд долл выплат по внешнему долгу и «удавка» в виде 18% девальвации от Нацбанка, начиная с лета, что дисконтировало на этот же процент все таможенные налоги в бюджет.

«3% — это оптимальные потери при такой макросреде. Да, судьба 3% бюджетных расходов или около 30 млрд гривен все еще не ясна. И надеюсь там нет ничего критического — в ближайшие недели узнаем», — добавил экономист.