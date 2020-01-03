Чита, , 09:47 — REGNUM Забайкальское правительство уже работает. Сегодня, 3 января, как сообщает губернаторская пресс-служба, в крае проводятся итоговые совещания. Одной из тем встречи стал переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

В Забайкалье такую систему начали применять с 1 января 2020 года. Заместитель министра природных ресурсов Забайкальского края Светлана Трофимова отметила, что уже вывозится мусор в рамках новой системы обращения с ТКО, составлены графики, нареканий нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, московская компания «Олерон+», вызвавшаяся полностью контролировать вывоз и утилизацию мусора в Забайкалье, не приступила к реализации так называемой «мусорной реформы» с 1 января 2019 года. В виду того, что многие ключевые вопросы перехода на новую территориальную схему обращения с твёрдыми бытовыми не решены, да и сама схема вызывает вопросы, врио главы региона Александр Осипов распорядился отодвинуть всё на год. Одна из самых серьёзных проблем Забайкалья — нехватка мусорных полигонов.

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