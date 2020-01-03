Новосибирск, , 07:29 — REGNUM С начала 2020 года в Новосибирской области начал действовать единый тариф на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. С 1 января он составляет 301,92 рублей за кубический метр, на одного человека — 59,88 рублей в месяц, сообщили ИА REGNUM в ООО «Экология-Новосибирск».

"В структуру тарифа по обращению с ТКО входят: расходы на транспортирование отходов — 80% (241,96 рублей); расходы на захоронение и обработку — 45,81% (45,81 рублей); расходы регионального оператора — 4% (10,37 рублей); расходы на приобретение контейнеров и уборку мест погрузки — 1% (3,26 рублей)», — уточнила начальник отдела внешних коммуникаций регионального оператора Ольга Правосудова.

Единый тариф установлен департаментом по тарифам Новосибирской области 18 декабря 2019 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 июля 2019 года в Новосибирской области изменился тариф на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Единый тариф составил 446,82 руб за кубический метр (с учетом НДС) или 88,62 рублей человека в месяц вместо установленного ранее 92,42 рубля.

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