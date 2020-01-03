Москва, , 04:59 — REGNUM В минувшем году добыча нефти в РФ превысила рекордные 560 млн тонн. Рекордны показатель зафиксировало Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса.

Нефтяная промышленность СССР установила рекорд в 1987 году, с тех пор показатели добычи снижались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на торгах 31 декабря, нефть марки Brent превысила цену в $67,50 за баррель, тем самым обновила сентябрьские максимумы.

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