Рига, , 16:01 — REGNUM В отрасли общественного питания Латвии наблюдается большой дефицит рабочей силы, начиная от официантов, заканчивая теми кто должен мыть посуду, пишет портал LSM.

Рынок спасает наличие в Латвии иностранных студентов готовых к такой работе. Всего в отрасли не хватает 5000 рабочих рук. Причина жесткое законодательство, мешающее ввозу низкоквалифицированной рабочей силы. Кроме этого, с 2018 года представители отрасли безуспешно пытаются договориться с правительством о введение более низкой ставки налога на добавленную стоимость для кафе, бистро и ресторанов. Речь идёт о 12% вместо стандартных 21%. По мнению президента латвийского общества рестораторов Яниса Йензиса эти два фактора мешают избавиться от теневой составляющей в отрасли.