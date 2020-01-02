Рига, , 16:00 — REGNUM Бюро внутренней безопасности Государственной полиции Латвии обратилось в прокуратуру Латвии с просьбой о возбуждении уголовного дела о хищение 161 00 евро, пишет портал diena.lv.

В ходе расследования сотрудники Бюро внутренней безопасности установили много эпизодов хищения, включая попытки перепродажи и присвоение арестованного полицией имущества со стороны Агентство государственного обеспечения — организации при Министерстве внутренних дел Латвии ведающей, в том числе конфискованным и арестованным имуществом.

Речь в деле идёт о случаях перепродажи частным лицам находящихся в агентстве на хранении автомобилей, присвоению табачных изделий и т.д.