Рига, , 15:55 — REGNUM В 2020 банковские аналитики ожидают уровень инфляции в Латвии на уровне 2,1 — 2,5%, сообщил портал Dienas Business.

В частности эксперт по макроэкономике SEB banka Дайнис Гашпутис указывает, что ожидаемый самый слабый рост мировой экономики, за последнее десятилетие, снижение роста заработных плат в зоне евро оставит внешнее давление на латвийскую экономику на прежнем уровне.

Также Гайшпутис считает, что замедлится рост зарплат и в Латвии, иначе он начнёт существенно влиять на рост цен за услуги, что имеет пределы на небольшом рынке. Страны OPEC + продолжат удерживать цены на нефть на сегодняшнем уровне.

В начале года, отметил эксперт, в Латвии вырастут цены на топливо, алкоголь, вывоз мусора и общественный транспорт. Снизятся тарифы на электричество и газ. В целом, это не окажет существенного влияния на инфляцию.