Рига, , 15:53 — REGNUM В результате налоговой реформы в 2018 году долги перед бюджетом на сумму 39,5 млн евро образовались у 167 538 жителей Латвии, срок оплаты истёк 31 декабря 2019 года, пишет портал LSM.

На 1-ое января должниками перед бюджетом оставались 17 800. Теперь за каждый день неуплаты Служба государственных доходов (СГД) Латвии будет начислять должникам штрафные проценты, сказала заместитель директора СГД Илзе Янкова.

Сейчас сотрудники службы пытаются связаться с должниками по телефону или электронно. У некоторых объём налоговой задолженности составляет довольно большие суммы от 2000 до 10 000 евро.

Илзе Янкова надеется, что после сдачи жителями деклараций за 2019 год число должников окажется меньшим.