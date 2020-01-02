Киев, , 15:43 — REGNUM Украина ещё не «созрела» для возобновления прямых поставок газа из Российской Федерации. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Я считаю, что мы ещё не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом», — сказал Кулеба.

Также он заявил, что его цель на должности вице-премьер-министра заключается в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал на основе законодательства Евросоюза и конкретно Третьего энергетического пакета ЕС.

Кроме того, Кулеба хочет добиться, чтобы украинская энергетика была интегрирована в евросоюзную энергосистему.

«Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определённой страны», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина даже с 2014 года продолжает жить за счет российского газа. При этом Киев утверждает, что покупает газ у стран ЕС, но на самом деле это все тот же российский газ, который даже не попадает в страну ЕС, а сразу же используется на Украине при прокачке через украинскую ГТС. Правда, Киев вынужден переплачивать за этот газ, как бы перекупая его у стран ЕС.