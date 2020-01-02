Псковская область, , 14:20 — REGNUM В Псковской области региональную социальную доплату к пенсии на расчётные счета граждан в банках направят 3 января 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Через отделения почтовой связи доплату можно будет получить с 5 января.

По подсчётам региональных властей, получателями этой доплаты станут более 29 тыс. псковских пенсионеров, чьё материальное обеспечение не дотягивает до величины прожиточного минимума.

Средний размер доплаты — 2250 рубля 90 копеек на человека

В бюджете Псковской области на 2020 год на эти цели предусмотрено около 700 млн рублей, большая часть которых — средства федерального бюджета.

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