Вильнюс, , 14:10 — REGNUM В наступившим 2020 году в Литве, с 1 июля, вступает в силу правило обновлённого в 2017 году трудового кодекса, согласно которому, все накопившиеся отпускные дни у работников до 1 июля 2017 года автоматически «сгорят», если их не используют за оставшиеся полгода, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 января.

Не использовав скопившиеся отпускные дни, после 1 июля не будет возможности и получить компенсации за неиспользуемый отпуск.

Скопившиеся отпускные дни в Литве, если сотрудник не уходит в отпуск и ежегодно «перекладывает» их на следующий год, будут «сгорать» каждые три года