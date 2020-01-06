Москва, , 14:03 — REGNUM Хотя классовые противоречия никуда не делись, политический расклад в современном мире таков, что на передний край выходит именно спор о двух формах капитализма, а не какой-либо другой. Почему дело обстоит именно так, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Капитализм Иван Шилов © ИА REGNUM

Противостояние между стремящимися к мировому господству глобалистами и пытающимися добиться разделения мира на кластеры протекционистами велико и разрывает даже классические политические лагеря «левых» и «правых». Лишь малая группа умеренных консервативных либералов пытается то ли остаться в стороне, то ли вернуться в рамки «цивилизованного глобализма», о которых уже не может и идти речи.

В России политическое поле разделилось по признаку патриотизма, когда левоконсерваторы и левоцентристы могут оказаться в одной лодке с имперцами-державниками, противостоя наступлению правых либералов. Праволиберальный реванш стремится вернуть Россию в рамки роли, предписанной им мировым глобализмом.

Расклад не так уж сложен: или банково-финансовый сектор добьется безусловного расширения собственных полономочий в случае победы глобалистского тренда, или государственно-производственный сектор сможет взять власти в свои руки, включив определенные механизмы, сходные с социалистическим контролем за сферой финансов.

Читайте статью Александра Халдея «В чём состоит главный конфликт современного мира».