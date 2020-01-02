Чита, , 12:04 — REGNUM Забайкальские власти обнародовали информацию о целом ряде демографических выплат, действующих на территории региона. Это, прежде всего, единовременная выплата за первенца в размере 23,6 тысячи рублей. С 1 января 2019 года в Забайкальском крае родилось более трех тысяч детей и 2422 семьи уже получили такую выплату.

При рождении второго и последующих детей полагается материнский капитал. В 2019 году на выплаты материнского капитала федеральный бюджет выделил Забайкалью 353,5 миллиона рублей. С 1 января 2020 года он проиндексирован, сумма теперь составляет 466,6 тыс. рублей. Благодаря вхождению Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ к этой сумме добавляется региональный материнский капитал в размере 135,9 тыс. рублей.

Многодетные семьи, в которых после 31 декабря 2018 года родился третий или последующий ребенок, могут до достижения детьми трёх лет получать новую ежемесячную выплату. Размер выплаты в 2019 году составляет 11 801 рубль.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 января губернатор Забайкальского края Александр Осипов побывал в перинатальном центре краевой клинической больницы № 1, где поздравил мать девочки, первой родившейся в 2020 году.

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