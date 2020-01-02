Чита, , 11:54 — REGNUM Перинатальный центр краевой клинической больницы №1 Забайкальского края благодаря национальному проекту «Здравоохранение» получил дорогостоящие оборудование.

По словам министра здравоохранения Забайкальского края Валерия Кожевникова, это: система фототерапии, лабораторное оборудование, реанимационная система, аппарат для неинвазивной вентиляции легких, система электроэнцефалографического мониторинга. Общая сумма закупок составила пять миллионов рублей. Но и это ещё не всё.

В наступившем 2020 году данное медицинское учреждение получит оборудование на 25 миллионов рублей. Речь идёт об инкубаторах для новорожденных, аппаратах для искусственной вентиляции легких и современных операционных столах.

Как уже сообщало, в первые 8 часов 2020 года в Забайкальском крае родились 11 детей (шесть мальчиков и пять девочек).

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