Чита, , 11:33 — REGNUM Забайкальский край может расчитывать на премию в размере 101,7 миллиона рублей за выполнение показателей в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

Постановление о распределении пяти миллиардов рублей регионам, занимающими места с 1 по 71 (как по сводной оценке достижения значений показателей, так и по достижению значений показателей, сгруппированных в экономический, социальный и внутриполитический блоки, в отдельности) подписал премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев.

Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона). Самую скромную сумму Медведев поручил выдать властям Астраханской области (20 миллионов рублей).