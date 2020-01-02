Оренбург, , 11:06 — REGNUM Оренбургский филиал ФБГУ «Россельхозцентр» дал обоснованный прогноз состояния вредителей полей на 2020 год. Одним из наиболее опасных вредителей признан клоп вредная черепашка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе Оренбургской области.

Специалисты подчеркнули, что сейчас зимние погодные условия складываются не в пользу врага злаковых культур, но к весне 2020 года ожидается выход клопа из депрессии.

Результаты обследования озимых культур свидетельствуют о том, что наиболее тревожная ситуация складывается в Бузулукском районе. По данным специалистов Бузулукского межрайонного отдела, поврежденность зерна озимой пшеницы на площади 0,72 тыс. га в среднем составила 1,02%. Максимальная поврежденность достигала 1,7% на площади 136 гектаров.

Инсектициды по личинкам вредителя применялись на площади 12,659 тысяч гектаров в шести муниципальных образованиях — это вдвое превышает показатели предыдущего года. Так, в 2018 году площадь обработок на посевах озимых составила 6,026 тыс. га.