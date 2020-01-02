Бейрут, , 10:40 — REGNUM Власти Ливана не причастны к прибытию в страну из Японии экс-главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, находившегося там под домашним арестом. Об этом 2 января рассказал журналистам государственный министр по делам президента Ливана Салим Джрейсати в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal.

«Ливанское правительство не имеет никакого отношения к его побегу», — заявил Джрейсати.

Также он указал, что в Бейруте не знали ничего об обстоятельствах отъезда Гона.

Кроме этого, Джрейсати отметил, что власти Ливана ожидают от японских властей передачи информации по Гону и рассказал, что Бейрут несколько раз направлял запросы об экстрадиции Гона в Токио, однако ответ так и не бы получен.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован прокуратурой Токио. По информации следствия, бывший глава Renault-Nissan-Mitsubishi не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan, а также другие обвинения. В апреле 2019 года он был освобожден из тюремного заключения под залог и находился под домашним арестом.