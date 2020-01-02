Тюмень, , 08:23 — REGNUM В Тюмени в последние дни 2019 года резко подскочили продажи недвижимости. К примеру, 31 декабря тюменцы приобрели 50 квартир, сообщает портал 72.ru со ссылкой на экспертов компании «Этажи».

По информации одной из самых крупных риэлторских компаний, количество сделок по покупке жилья в декабре 2019 года выросло на 26% по сравнению с предыдущим месяцем.

Пик продаж пришёлся на 27 декабря, когда было совершено 349 сделок с недвижимостью.

Однако в целом показатели по продаже недвижимости в 2019 году остались на уровне 2018 года.

Эксперты отмечают, что в январе 2020 года на рынке недвижимости Тюмени ожидается кратковременное затишье и увеличение предложений. А также вырастет лояльность продавцов, которые будут благосклоннее предоставлять скидки.