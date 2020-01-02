Петропавловск-Камчатский, , 05:11 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прокомментировал заявление губернатора Камчатки Владимира Илюхина о том, что регион не может рассчитывать на льготную дальневосточную ипотеку из-за слишком дорогой себестоимости строительства жилья. По мнению Трутнева, часто такое происходит по вине команды губернатора.

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«Что касается заявления губернатора Камчатки, о том, что эта программа им не подходит, потому, что у них слишком высокая стоимость жилья, я с ним уже поговорил. Знаете, прежде всего стоимость жилья во многом зависит от эффективности работы команды губернатора. Ну, не мы из Москвы командуем, сколько должно стоить жильё на Камчатке. Он назвал 95 тыс. рублей за квадратный метр. Но при этом один из моих коллег рассказал мне, как он строит жильё для работников заповедников на Дальнем Востоке, в тайге — 60 тыс. рублей за квадратный метр. Откуда 95? Это значит, что рынок закрыт, нет конкуренции. А чаще всего такое происходит как раз по прямой вине команды губернатора. Поэтому надо засучивать рукава и делать так, чтобы жильё было доступно для людей, создавать конкуренцию, снижать цены, а не рассказывать о том, как трудно выполнять поручения президента», — заявил Юрий Трутнев в эфире Россия 24.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Илюхин сообщил, что для региона недоступна льготная дальневосточная ипотека под 2% годовых из-за слишком высокой стоимости жилья. Программы жилищного строительства на полуострове почти не работают, новостроек практически нет.