Ярославль, , 22:19 — REGNUM С 1 января в Ярославской области повысился минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Капитальный ремонт

Ставка выросла на 35 копеек и составила 7 рублей 80 копеек с квадратного метра. В 2019 году жители платили 7 рублей 45 копеек. Объявления о повышении появились в некоторых домах ярославцев. Публично правительство Ярославской области о повышении не объявляло. Информация об этом отсутствует и на сайте регионального фонда капремонта.

Власти никак не объясняют рост тарифа. Дело в том, что повышение было запланировано заранее и предусмотрено постановлением правительства области от 2013 года.

Несколько лет назад утверждением ставки занимались депутаты Ярославской областной думы, однако они отказались от этой возможности. Зато теперь депутаты выступили с инициативой, которая усложняет жителям возможность самостоятельно распоряжаться собранными средствами. Народные избранники хотят увеличить срок перехода из общего котла на специальный счет с трех месяцев до года. Законопроект об этом принят в первом чтении, окончательно Ярославская областная дума планирует сделать это после новогодних каникул.

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