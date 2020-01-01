Великий Новгород, , 21:28 — REGNUM Троллейбусному парку Великого Новгорода в 2020 году предстоит обновление. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

О возможности обновления троллейбусного парка заявил губернатор региона Андрей Никитин после того, как город обновил подвижной состав автобусного парка.

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«В следующем году будем думать, как обновлять троллейбусы. Это достаточно чувствительная тема — они у нас старенькие, и им тоже пора на заслуженный отдых», — сообщил новгородский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, движение троллейбусов по первому городскому маршруту в Великом Новгороде началось 3 декабря 1995 года. Раньше городские троллейбусы курсировали по пяти маршрутам, сейчас — по трём. В 2018 году несколько троллейбусов Великий Новгород получил в подарок от Санкт-Петербурга: «Горэлектротранс» передал новгородцам 13 машин.

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